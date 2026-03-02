Insgesamt hatte sich die Nervosität im Markt deutlich erhöht. So stieg der Volatilitätsindex VSMI um 16 Prozent an. Panik kam aber keine auf. Bis zu den Höchstständen in Folge des «Liberation Days» im April 2025 bei der Einführung der Zölle ist der VSMI noch mehr als die Hälfte entfernt. Anleger zog es in einem unsicher werdenden Umfeld verstärkt in defensive Titel und die altbekannten «sicheren Häfen». So verteuerte sich das Gold klar. Auch der Franken zog zu Tagesbeginn spürbar an und erreichte zum Euro sogar Rekordstände, klammert man die Verwerfungen rund um die Aufhebung der Euro-Franken-Untergrenze 2015 aus. Ab dem Mittag schwächte sich der Franken aber wieder ab. Dazu beigetragen haben mögen auch die Aussagen der Schweizerischen Nationalbank, wonach die Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren «erhöht» ist. Auch ihre Bereitschaft zu Interventionen bekräftigte sie.