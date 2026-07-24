Dass die Ölpreise wieder spürbar sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Strasse von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen. «Es stellt sich die Frage, ob der Ölpreis nachhaltig unter der Marke von 100 Dollar pro Fass bleibt», sagte ein Händler. Deshalb sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu grösserer Risikobereitschaft.