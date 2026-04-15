Wenig Bewegung gab es durch die jüngsten US-Konjunkturdaten, obwohl diese teils klar über den Erwartungen ausfielen. So landete der Empire State Index wieder im positiven Bereich und auch die Einfuhrpreise zogen im März deutlich weniger an, als von Experten geschätzt worden war. Am Abend wird noch das «Beige Book» der US-Notenbank Fed erwartet, welches am kommenden Handelstag ausführlicher diskutiert werden dürfte.