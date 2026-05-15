Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag von seiner defensiven Ausrichtung profitiert und leicht im Plus geschlossen. Dank der Schwergewichte und den Versicherern hob sich der SMI deutlich ab von den anderen grossen Handelsplätzen, die kräftige Verluste erlitten. Die Gründe für die schlechte Stimmung der Investoren waren zahlreich. So war nach wie vor keine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran in Sicht, was den Ölpreis wieder deutlich steigen liess.