Der wichtigste Grund für die Trendwende waren die Ölpreise, die im Tagesverlauf von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Diese waren im frühen Handel mit der Aussicht auf eine längere Blockade der Strasse von Hormus mit mehr 126 Dollar für ein Barrel der Sorte Brent auf den höchsten Stand seit 2022 geklettert. Hintergrund war ein Bericht, wonach die USA möglicherweise neue militärische Optionen gegen den Iran erwägen.