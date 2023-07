Nach guten Zahlen des US-Konkurrenten Align zogen im Sektor Medizinaltechnik Straumann (+3,5%) und in dessen Sog auch Sonova (+2,4%) und Alcon (+1,7%) deutlich an. Lonza (+2,2%) bauten im Fahrwasser von Bachem (+6,1%) die Gewinne aus. Der Peptid-Hersteller will nach einem verhaltenen ersten nun im zweiten Semester richtig Gas geben und bekräftigte seine ambitiösen Ziele.