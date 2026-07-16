Dazu waren die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt unter den Anlegerinnen und Anlegern zu gross. Deren Anlageverhalten sei angesichts der anhaltenden Unsicherheiten von Vorsicht geprägt gewesen, hiess es im Handel. An der Strasse von Hormus spricht nach wie vor wenig für eine Friedenslösung. Erneute Angriffe und Drohungen der USA hat der Iran mit Gegenschlägen beantwortet, etwa in Richtung Kuwait.