Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Swatch I (+1,1 Prozent), die zum Schluss allerdings einen Grossteil der Gewinne wieder hergaben. Swatch wird am kommenden Samstag fünf Modelle in Kooperation mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Luxusuhrenmarke Blancpain lancieren. «Da kommt einem natürlich sofort wieder die Moonswatch in den Sinn», meinte ein Marktteilnehmer. Die im März 2022 lancierte Uhr im Design der Omega-Kult-Uhr «Moonswatch» trat einen Riesenhype los. Es werde sich zeigen, ob Swatch an diesen Erfolg anknüpfen könne, sagte ein Händler. Richemont (-0,5 Prozent), die am Vortag abgestürzt waren, gaben erneut nach.