Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundlichen Start an Schwung verloren. Die Kurse rutschten stetig ab, aber im Späthandel grenzten sich die Einbussen wieder ein. Händler sprachen von einer Konsolidierung der Vortagesgewinne. Die Kurse waren am Montag kräftig gestiegen, nachdem die Märkte zuletzt stark unter den Turbulenzen bei Gold und Silber gelitten hatten. Doch dann hätten Anleger erstaunlich schnell den Schalter zurück auf «risk-on» gestellt und wieder zugegriffen. Doch nun fehlten Impulse. Daher habe sich das Geschehen beruhigt und sich die Aktivitäten auf Spezialsituationen konzentriert.