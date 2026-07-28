Als Stütze für den Markt erwiesen sich zudem die Schwergewichte, allen voran die zuletzt arg gebeutelten Nestlé (+2,5 Prozent). Die Titel seien im Windschatten der zahlenbedingt deutlich höheren Unilever-Aktien ebenfalls gefragt gewesen, hiess es im Handel. In der Vorwoche hatten die Aktien des Lebensmittelkonzerns noch 5,7 Prozent eingebüsst, nachdem es am Tag der Zahlenvorlage um 8 Prozent bergab ging. Die Pharma-Schwergewichte Roche (+2,2 Prozent) und Novartis (+1,5 Prozent) legten ebenfalls klar zu.