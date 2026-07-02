Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA hätten sich mit den Daten etwas nach hinten verschoben, ergänzte ein weiterer Börsianer. Das komme gut an den Märkten an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen verringern. Die US-Börsen bleiben nun am Freitag aufgrund des vorgezogenen Feiertags zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli geschlossen.