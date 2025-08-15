Sollte es ernsthafte Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands geben, könnte nicht zuletzt das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken. Und dann könnten die Märkte in der kommenden Woche durchaus mit etwas Euphorie darauf reagieren, hiess es im Handel. Ganz so zuversichtlich gaben sich aber nicht alle Marktteilnehmer. «Eine einzige beiläufige Bemerkung am Rande der Gespräche könnte deutliche Ausschläge an den Börsen nach sich ziehen», meinte ein Analyst. Die zahlreichen am Nachmittag veröffentlichten US-Makrodaten hatten derweil praktisch keinen Einfluss auf den hiesigen Markt, setzten aber den Dollar etwas weiter unter Druck.