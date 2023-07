Auf der Verliererseite prägten Gewinnmitnahmen das Bild: Allen voran standen Swatch (-2,4%) nach dem gestrigen Kurssprung unter Druck. Swatch hatte am Donnerstag mit einem starken Ausweis zum ersten Halbjahr überzeugt, was den Kurs um beinahe 7 Prozent in die Höhe katapultiert hatte. Davon profitierte auch Richemont (+1,1%). Der Genfer Schmuck- und Uhrenkonzern wird am Montag über die Umsatzentwicklung orientieren.