Die positive Halbjahresbilanz lasse weitere Gewinne im zweiten Halbjahr erwarten, sagte ein Händler. Der SMI hat in den vergangenen 6 Monaten gut 5 Prozent hinzugewonnen. Das Geschäft verlief zuletzt aber eher in ruhigen Bahnen. Am Markt war denn auch von der Ruhe vor den Halbjahreszahlen die Rede. Diese werden ab Mitte Juli erwartet. Gedämpft würden die Aktivitäten von der Angst vor weiteren Zinserhöhungen. Zudem sei die Volatilität derzeit so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Dies gelte als Alarmsignal für eine mögliche Korrektur, hiess es bei Raiffeisen. Diese könnte durch die Bilanzsaison ausgelöst werden. Denn nach einer Reihe von Gewinnwarnungen - zuletzt hatte neben Interroll, EMS und VAT auch der Derivatspezialist Leonteq vor einem schwachen Geschäft gewarnt - spekulierten die Marktteilnehmer laut Valiant Bank über eine Reihe weiterer möglicher Gewinnwarnungs-Kandidaten. Am Markt munkle man über Arbonia, Zehnder, Geberit oder Schindler.