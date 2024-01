Die Zurückhaltung am Markt hatte auch einen konkreten Grund: So wagten sich die Investoren mit Blick auf die am Donnerstag auf dem Programm stehenden US-Inflationsdaten kaum aus der Deckung. Die Zahlen gelten als richtungsweisend, wenn es um den weiteren Verlauf und weitere Entscheide in der US-Geldpolitik geht. Hatten die Börsianer zum Ende des letzten Jahres hin noch auf baldige Zinssenkungen gehofft, sind sie sich dessen nun nicht mehr so sicher. Der genaue Zeitpunkt hänge massgeblich von der Entwicklung der Inflation ab, über die am Donnerstag berichtet werde, so ein Händler.