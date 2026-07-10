US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Freitagnachmittag das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg. Die Vereinigten Staaten hätten dem Iran klargemacht, dass die Waffenruhe «vorbei» sei, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Zugleich liess er die Tür für Gespräche offen. «Anleger bewegen sich derzeit zwischen der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und der Sorge vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts», kommentierte ein Marktbeobachter die aktuelle Lage.