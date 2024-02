Weit oben in der Kurstafel standen die am Vortag eher verschmähten Aktien von Holcim (+1,9 Prozent). Der Zementkonzern hatte für 2023 zwar weniger Umsatz aber operativ ein Rekordergebnis ausgewiesen. Analysten zeigten sich nach einer genaueren Analyse der Zahlen überwiegend zufrieden und hoben ihre Kursziele an.