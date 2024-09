Die US-Notenbank hatte die Märkte am Mittwochabend mit einer «grossen» Leitzinssenkung um 50 Prozentpunkte überrascht, hatte sich aber bezüglich weiterer schneller Lockerungen bedeckt gehalten. Die Notenbanken in Grossbritannien und Japan haben dagegen erwartungsgemäss still gehalten. Für eine erhöhte Volatilität sorgte am Freitag auch der «Hexensabbat», also der grosse Verfallstermin an den Derivatebörsen. Belastet wurde der SMI zudem von sehr schwachen Nestlé-Titeln.