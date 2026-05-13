Die Märkte schwanken derzeit zwischen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und der Sorge vor einer weiteren Eskalation. Am Mittwoch dominierte schlussendlich der Optimismus: Das Gipfeltreffen zwischen den USA und China in dieser Woche könne neuen Schwung für ein Abkommen bringen, da Xi Jinping Einfluss auf den Iran ausüben könnte, erklärte ein Kommentator. Für positive Stimmung sorgte überdies eine erneute Rally bei Halbleiter- und KI-Aktien.