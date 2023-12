Für die steigenden Kurse hatten nicht zuletzt Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Mittwochabend bezüglich möglicher Zinssenkungen im kommenden Jahr geführt. Am Freitag sorgte allerdings der Chef des einflussreichen New York Fed, John Williams, wieder für einen Dämpfer. Er betonte gegenüber dem TV-Sender CNBC, dass für das Fed ein Nachdenken über Zinssenkungen im März noch verfrüht sei. Für erhöhte Volatilität am Markt sorgte am Freitag auch der «Hexensabbat», also der grosse Verfallstermin an der Terminbörse Eurex.