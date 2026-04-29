SMI fällt in Richtung 13'000 Punkte

Der SMI drehte nach einem freundlichen Start ins Minus und schloss schliesslich 0,88 Prozent tiefer bei 13'031,90 Punkten. Zeitweise war der Leitindex der Marke von 13'000 sehr nahe gekommen, allerdings wurde diese heute nicht unterboten. Von den 20 Titeln waren lediglich vier im Plus. Der SMIM für die mittleren Werte büsste 0,27 Prozent auf 2931,41 Punkte ein und der breite SPI 0,77 Prozent auf 18'395,24 Zähler.