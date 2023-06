Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem schwachen Start in die Börsenwoche am Mittwoch weiter an Terrain verloren. Dabei legte der Leitindex SMI nach gutem Beginn in den Handelstag am Nachmittag den Rückwärtsgang ein und fiel bis Handelsschluss klar unter die Schwelle von 11'200 Punkten. In einer Anhörung vor Mitgliedern des US-Kongresses hatte Notenbankchef Jerome Powell den Hoffnungen von Investoren auf eine länger anhaltende Zinspause vorerst einen Dämpfer verpasst. Seine Äusserungen deuteten eher auf einen nächsten Zinsschritt im Juli hin, hiess es am Markt.

21.06.2023 18:15