Die Schweizer Börse hat am Montag an den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen angeknüpft und hat höher geschlossen. Nach Ansicht von Händlern ist das Jahresendrally damit in voller Fahrt und könne noch etwas andauern. «11'000 Punkte dürften nicht das höchste sein», meinte ein Händler. Und dies trotz der bestehenden Unsicherheitsfaktoren. Denn diese würden derzeit einfach ausgeblendet. Grund dafür sind die Zinserwartungen, die für das kommende Jahr bereits wieder nach unten zeigten. Denn die Inflation gehe in den USA und auch in Europa stetig zurück. Auch hierzulande ist die Inflation mit noch 1,4 Prozent im Rückwärtsgang.

04.12.2023 18:15