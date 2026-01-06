Solange militärische Konflikte regional begrenzt seien und es keine Eskalation zwischen den Weltmächten gebe, könne die Börse gut damit leben, erklärte ein Marktbeobachter. Zudem würden die eher enttäuschenden Wirtschaftsdaten die Stimmung an den Finanzmärkten kaum belasten, so ein anderer Händler. Diese nährten vielmehr die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed eine neue Runde von Zinssenkungen klar früher einleite als bisher vom Markt angenommen. Nebst der Schweiz wurden auch an der Wall Street in New York oder an der Frankfurter Börse Rekorde gebrochen.