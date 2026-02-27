Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar im Plus geschlossen und auch auf Wochensicht deutlich zugelegt. Insgesamt war der Verlauf im Leitindex SMI recht volatil: Nach einem starken Anstieg im frühen Handel bis Richtung Allzeithoch flachte das Geschehen deutlich ab, wobei es für einen Fall ins Minus zwischendurch nicht mehr allzu viel gebraucht hätte. Gegen Handelsschluss legte der SMI getragen von den defensiven Schwergewichten aber wieder klar zu und schloss dann auch über 14'000 Zählern.