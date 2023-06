Dabei wurden rund um den Globus die neuesten Einkaufsmanagerindizes publiziert. In Deutschland und der Eurozone fielen sie schwächer als erwartet aus. Dabei verharrte der Index für das verarbeitende Gewerbe klar unter der Wachstumsgrenze. Auch der Dienstleistungssektor, bislang Stütze der Konjunktur, gerate nun in Straucheln, kommentierte ein Ökonom. Dieser wichtige Pfeiler scheine mit Blick auf das zweite Halbjahr wegzufallen. Daher seien die Märkte hin- und hergerissen: "Mit schwachen Konjunkturdaten kann man ja gleichzeitig begründen, dass das Zins-Top erreicht ist und wir eher in Richtung Zinssenkungen marschieren", heisst es in einem Kommentar. Doch dagegen spreche die weiterhin zu hohe Inflation.