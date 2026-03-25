Auch der derzeit an den Finanzmärkten stark beachtete Ölpreis profitierte den ganzen Tag von den Hoffnungen auf ein nahendes Ende des Konflikts und vor allem auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Ein überraschender Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in den USA bewegte die Notierungen am Ölmarkt am Nachmittag dagegen kaum. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent sank im Tagesverlauf auf ein Tief von rund 97 Dollar, notierte am Abend allerdings aber wieder knapp über der der Marke von 100 Dollar.