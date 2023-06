Die Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 4,0 Prozent durch die EZB war von den Märkten so erwartet worden. Es war bereits die achte Zinserhöhung in Folge seit Sommer 2022. Negativ wurde hingegen die leicht höhere Inflationsprognose der EZB aufgenommen. Insbesondere die Entwicklung der Kerninflation verlaufe weiterhin nicht nach Wunsch, daher stellte EZB-Chefin Christine Lagarde in ihrer Rede weitere Zinsschritte in Aussicht. "Hoffnungen auf sinkende Leitzinsen wurden erst einmal klar enttäuscht", fasst ein Analyst die Entwicklung zusammen. Die Währungshüter erwarten zudem ein leicht geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Hierzulande hat das Seco am Morgen die BIP-Prognose bestätigt und das KOF hat sie für 2023 minimal erhöht.