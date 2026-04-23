Die Sorgen vor einer anhaltenden Sperrung der Strasse von Hormus und einer verschärften Energiekrise trieben am Donnerstag den Ölpreis für ein Fass der Nordseesorte Brent zurück über die 100-Dollar-Marke. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Kriegsparteien bald wieder die Waffen sprechen lassen. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Medienberichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges.