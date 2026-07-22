«Die Anleger blenden geopolitische Risiken derzeit aus und wetten darauf, dass starke Quartalszahlen alle anderen Sorgen überstrahlen», hiess es am Markt. Vor den anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte nach US-Börsenschluss zeigten sich die Anleger jedoch zurückhaltend. Neben IBM legen mit Google-Mutter Alphabet und Tesla zwei der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor. Vor allem diese dürften die Marktstimmung beeinflussen, wie ein Händler sagte.
In der Schweiz steht am Donnerstag mit Abschlüssen von Nestlé, Roche und gut einem Dutzend weiterer Firmen bereits der Höhepunkt der hiesigen Berichtssaison an. Zudem findet am Nachmittag die EZB-Zinssitzung statt.
SMI leicht im Plus
Der Leitindex SMI schloss um 0,12 Prozent fester auf 14'315,88 Punkten. Im Handelsverlauf pendelte er zwischen 14'250 bis 14'427 Punkten. Gewinner und Verlierer hielten sich genau die Waage.
Der breite SPI verlor hingegen 0,02 Prozent auf 20'091,25 Zähler und der Mid-Cap-Index SMIM um 0,84 Prozent auf 3090,94 Punkte. Andere europäische Indizes wie der deutsche Dax und der französische CAC 40 schlossen klar im Plus, während an der Wall Street der breite Dow Jones gleichzeitig etwas höher und die techlastige Nasdaq ganz leicht tiefer notierten.
Die Ölpreise verteuerten sich derweil weiter. Am Nachmittag kündigte US-Präsident Donald Trump an, die USA würden künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran bombardieren, wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Strasse von Hormus beschiesse. Am Abend notierte der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent bei rund 94 Dollar (+3 Prozent).
Nestlé stützt
Als Stütze für den SMI erwiesen sich die schwergewichtigen Nestlé (+2,2 Prozent). Grund dafür war laut Händlern eine neue Kaufempfehlung der Jefferies-Experten. Ausserdem berichtete die «Financial Times», dass Nestlé kurz vor einer Einigung über den Teilverkauf seines europäischen Wassergeschäfts stehe.
Die Pharmariesen Roche (-0,4 Prozent) und Novartis (-0,2 Prozent) notierten hingegen tiefer und bremsten damit den Gesamtmarkt. Im Aufwind waren derweil unter den Blue Chips auch Amrize (+1,5 Prozent) und Sika (+1,0 Prozent) sowie Logitech (+1,0 Prozent).
Zahlen bewegen
Die grössten Impulse boten allerdings Geschäftsergebnisse. So gaben die Titel des Pharmazuliefers Lonza (-4,9 Prozent) nach enttäuschenden Umsatzzahlen nach. Am breiten Markt kamen dadurch auch die Branchenkollegen Bachem (-3,2 Prozent) und Siegfried (-1,8 Prozent) unter Druck.
Auch Alcon (-1,7 Prozent) und Richemont (-1,1 Prozent) wurden unter den Blue Chips verkauft.
Swatch (-5,2 Prozent) setzten ihre Verluste vom Vortag fort. Der Konzern hatte vor allem mit den Gewinnzahlen enttäuscht. Dazu kamen am Mittwoch bekräftigte Verkaufsempfehlungen durch die UBS und Oddo.
VAT brechen ein
Im SMIM brachen VAT (-8,2 Prozent) nach Halbjahreszahlen ein. Händler erklärten dies mit Gewinnmitnahmen. Einen schweren Stand hatten auch Sandoz (-3,9 Prozent) nach US-Zollandrohungen auf Generika.
Aufwärts ging es dafür mit Sonova (+5,5 Prozent), welche die UBS neu zum Kauf empfahl. Bei den kleineren Titeln legten Cicor nach Zahlen satte 17,3 Prozent und V-Zug 2,4 Prozent zu. Darüber hinaus kletterten Autoneum (+5,2 Prozent) nach Ankündigung zweier Werke in China deutlich zu.
Adecco (+9,1 Prozent) sprangen im Windschatten guter Zahlen des Konkurrenten Randstad hoch. Der niederländische Personaldienstleister überraschte mit einem hohen organischen Wachstum. EFG verloren hingegen 5,6 Prozent nach der Resultatvorlage. Im Markt wurde die Profitabilität als enttäuschend bezeichnet.
ls/jb
(AWP)