«Die Anleger blenden geopolitische Risiken derzeit aus und wetten darauf, dass starke Quartalszahlen alle anderen Sorgen überstrahlen», hiess es am Markt. Vor den anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte nach US-Börsenschluss zeigten sich die Anleger jedoch zurückhaltend. Neben IBM legen mit Google-Mutter Alphabet und Tesla zwei der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor. Vor allem diese dürften die Marktstimmung beeinflussen, wie ein Händler sagte.