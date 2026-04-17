Mit starken Rückgängen reagierten die Preise für Öl und Gas am Freitagnachmittag auf die Nachrichten aus dem Iran. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent sank bis auf ein Tagestief von etwa 86 Dollar, nachdem er am Vortag noch bei fast 100 Dollar notiert hatte. An den internationalen Anleihenmärkten dämpfte das die Inflationserwartungen und sorgte für einen breitangelegten Rückgang der Renditen für Staatsanleihen.