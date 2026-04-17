Irans Aussenminister Abbas Araghtschi teilte am Freitagnachmittag mit, Öltanker und Handelsschiffe könnten während der verbleibenden Waffenruhe, die am Mittwoch endet, durch die Meerenge fahren. Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte Öffnung der Strasse von Hormus. Gleichzeitig halte die USA die Seeblockade aber vorerst aufrecht.
Ölpreis unter 90 Dollar
Die Öffnung der Strasse von Hormus wirke wie ein Befreiungsschlag für die globalen Märkte, gelte die Route doch als neuralgischer Punkt der Weltwirtschaft, sagte ein Marktanalyst. Bereits am Freitagvormittag hatten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt für eine moderat freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt.
Mit starken Rückgängen reagierten die Preise für Öl und Gas am Freitagnachmittag auf die Nachrichten aus dem Iran. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent sank bis auf ein Tagestief von etwa 86 Dollar, nachdem er am Vortag noch bei fast 100 Dollar notiert hatte. An den internationalen Anleihenmärkten dämpfte das die Inflationserwartungen und sorgte für einen breitangelegten Rückgang der Renditen für Staatsanleihen.
SMI mit weiterem Wochenplus
Der SMI ging am Freitag mit einem Plus von 1,92 Prozent auf 13'426,72 Punkten aus dem Handel, was gleichzeitig das Tageshoch war. Für die Gesamtwoche resultiert ein Plus von 1,8 Prozent, womit die Märkte das vierte Wochenplus in Folge verzeichneten. Der SMIM für die mittleren Werte gewann 2,28 Prozent auf 3071,39 Punkte und der breite SPI legte 1,95 Prozent auf 18'874,94 Zähler zu.
Auch die weiteren Börsenplätze wurden von den Entspannungssignalen und dem stark gesunkenen Ölpreis angetrieben. So legten der deutsche Dax um 2,2 Prozent und der französische CAC 40 um 1,93 Prozent zu. In den USA stieg der Leitindex Dow Jones bis zum europäischen Börsenschluss um 2,03 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq 100 und der breite S&P 500 markierten im Tagesverlauf wieder neue Rekorde.
Zyklische Titel im Aufwind
Klare Tagesgewinner am Schweizer Markt waren zyklische Titel und Finanzwerte. Deutliche Gewinne verbuchten die Titel des Chipindustrie-Zulieferers VAT (+6,1 Prozent), die am Vortag nach Quartalszahlen noch nachgegeben hatten. Mehrere Analysten erhöhten am Freitag ihre Kursziele. Auch die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (+4,4 Prozent) oder des Industriekonzerns ABB (+4,2 Prozent) schlossen klar im Plus.
Die Aktien der Luxusgüteranbieter Richemont (+4,4 Prozent) und Swatch (+3,8 Prozent) wurden ebenfalls von der Entspannung im Nahost-Konflikt beflügelt. Destinationen wie Dubai, Doha oder Saudi-Arabien gälten als immer wichtiger werdende Drehscheiben für den Luxusgütermarkt, hiess es.
Bei den Finanzwerten setzten Aktien des Privatmarktspezialisten Partners Group (+3,4 Prozent) ihren Erholungskurs fort. Die UBS-Titel (+2,4 Prozent) wurden weiter von der klaren Kurszielerhöhung durch die CFRA-Analysten vom Vortag beflügelt. Kommende Woche könnte der Bundesrat wichtige Entscheide bezüglich Kapitalregeln vorgeben.
Weniger gesucht waren defensive Titel. Bei den Pharma-Schwergewichten zeigten sich für einmal die Roche-Titel (+2,1 Prozent) deutlich stärker als Novartis (+1,2 Prozent). Die in Krisenzeiten gesuchten Swisscom-Aktien (-1,2 Prozent) gingen nun dagegen als einzige Bluechip-Werte mit Abschlägen aus dem Handel.
Starkes Börsendebut
Am breiten Markt gingen die Titel des Schokoladeherstellers Barry Callebaut (+1,7 Prozent) leicht fester aus dem Handel, nachdem sie am Tag davor nach Quartalszahlen rund 15 Prozent abgesackt waren. Am Freitag folgten zahlreiche Kursziel- und Ratingsenkungen von Analystenhäusern.
Mit klaren Gewinnen startet die Centiel-Aktie (+20,6 Prozent) an der Börse SIX. Nach dem «Reverse-Merger» mit der konkursiten HT5 wurden sie erstmals als Valoren des Anbieters von unterbrechungsfreier Stromversorgung gehandelt.
tp/mk
(AWP)