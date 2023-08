Es brauche klare Signale, dass der derzeitige geldpolitische Kurs der US-Zentralbank Fed restriktiv genug sei, um die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel zurückzuführen, meinte ein Marktteilnehmer. Er glaube, dass Powell in dieser Hinsicht nicht enttäuschen werde, fügte er an. Nicht alle Beobachter sind aber ganz so optimistisch. "Es ist so oder so eine Gratwanderung für den Fed-Chef", meinte ein weiterer Händler. Powell müsse in seiner Rede seine Absichten möglichst klar ausdrücken, ohne die Märkte zu verschrecken. Viele Marktteilnehmer seien derzeit jedenfalls etwas verunsichert, was die Entwicklung von Konjunktur und Zinsen angehe.