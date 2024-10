Die GS von Roche - mit +1,8 Prozent der Gewinner im Feld der Blue Chips - bewegten den Markt: Das Unternehmen legte am Morgen Neunmonatszahlen vor, die zunächst keine Begeisterungsstürme auslösten, woraufhin der Titel fast den ganzen Tag um die Nulllinie herumdümpelte. Im Zuge des Analystencalls am Nachmittag erhielten die Titel jedoch deutlich Schub und zogen damit auch den Gesamtmarkt nach oben - kurzzeitig sogar ins Plus. Firmenchef Schinecker liess sich an dem Call zu einer Voraussage für das kommende Jahr hinreissen. «2024 war bislang ein gutes Jahr für uns - das dürfte sich im vierten Quartal und auch im kommenden Jahr so fortsetzen», sagte er gegenüber Analysten und Journalisten.