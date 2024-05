Die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten (PCE-Deflator April) fielen insgesamt im Rahmen der Erwartungen und wurden vom Markt in der Tendenz freundlich interpretiert. Etwas weniger gut an kamen im Markt hingegen die als schwach taxierten US-Einkaufsmanagerdaten an. Das habe sich auf den hiesigen Markt mit seiner defensiven Ausrichtung allerdings nicht gross ausgewirkt, hiess es im Handel. Im Blick der Investoren sei allerdings bereits die Zinsentscheidung der EZB in der kommenden Woche. Viele Marktteilnehmer erwarten da eine Zinssenkung.