Auslöser dieser Entwicklung war die Wall Street in New York. Die US-Märkte waren bereits am Dienstag mit roten Vorzeichen in das neue Börsenjahr gestartet und rutschten am Mittwoch weiter ab. Allen vor die im 2023 stark nachgefragten Tech-Titel standen an der Nasdaq unter grossem Abgabedruck. Die im Schlussquartal 2023 aufgekommene Hoffnung auf baldige und einschneidende Zinssenkungen erhielt im neuen Jahr einen Dämpfer.