Händler verwiesen auch darauf, dass die Bewertungen noch immer recht hoch seien und der Entzug der Bestnote der USA vielen Anlegern nun den willkommenen Anlass für Gewinnmitnahmen geliefert habe. Zudem seien die Zinssorgen nach einer Reihe von besser als erwarteten US-Konjunkturdaten, zuletzt der Arbeitsmarktbericht von ADP, wieder gestiegen. Daher wollten sich viele Anleger vor dem am Freitag erwarteten offiziellen Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt nicht unnötig Risiken aussetzen. Andere am Berichtstag veröffentlichte Konjunkturzahlen wurden als uneinheitlich taxiert und fanden keinen stärkeren Niederschlag in den Kursen. Auch der Rückgang der Schweizer Inflationsrate sei "nur" zur Kenntnis genommen" worden, hiess es weiter.