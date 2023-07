Dabei wurden am Montag durchaus einige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Handel üblicherweise belebten, sagte ein Händler. In China etwa schürten die jüngsten Daten die Hoffnungen auf weitere Stützungsmassnahmen der Regierung in Peking. Dagegen lieferten die deutschen Detailhandelsumsätze "ein trostloses Bild", kommentierte ein Ökonom. Derweil wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im zweiten Quartal stärker als erwartet, während die Inflation - vor allem dank Basiseffekten - weiter zurückging. Derweil enttäuschte der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Juli. Die Marktstimmung sei insgesamt gedämpft. Denn es gebe im Gegensatz zu den USA wieder zunehmend Zweifel, ob auch in Europa der Zinsgipfel schon erreicht sei.