Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach den deutlichen Rückschlägen in den vergangenen Tagen gefangen und verlorenen Boden gut gemacht. Dabei startete der Leitindex SMI zunächst noch verhalten in den Handel, ehe er im Gleichschritt mit anderen europäischen Märkten die Gewinne kontinuierlich ausweitete, die Marke von 11'800 Punkten zurückeroberte und in der zweiten Handelshälfte mit den positiven Signalen von der Wall Street gar noch weiter vorrückte. Die Sorgen um eine drohende Rezession in den USA seien in den Hintergrund gerückt, hiess es im Handel.