Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich die Lage zuletzt wieder verschärft. Am Mittwoch verkündete US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe für beendet. Die USA bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele im Iran und das Mullah-Regime reagierte mit eigenen Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss. Allerdings liess Trump auch verlauten, dass der Iran Kontakt aufgenommen habe und «unbedingt ein Abkommen schliessen» wolle.