Am Schweizer Aktienmarkt haben Investorinnen und Investoren zum Wochenschluss Gewinne mitgenommen. Der SMI schloss dabei erstmals im neuen Jahr im Minus, letztmals der Fall gewesen war das vor Weihnachten. «Der Markt hat etwas konsolidiert - nach acht Sitzungen mit Aufschlägen ist dies alles andere als überraschend», sagte ein Händler. Der Leitindex bewegte sich schon am Morgen leicht im Minus, nach der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag fielen die Kurse dann deutlicher zurück.