Allerdings bleiben die Finanzmärkte im Banne der US-Zollpolitik. Die Folgen des Zollurteils des US-Supreme-Courts seien noch nicht abgeschlossen, erklärten Markteilnehmer. Auch die Kriegsgefahr zwischen den USA und dem Iran sowie die möglicherweise disruptiven Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz bleiben im Blick der Anleger. Investoren erhoffen sich von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der heutigen Nacht mehr Aufschluss über die Zollpolitik. Ein Marktbeobachter schloss nicht aus, dass unter dem Strich die Zölle in diesem Jahr sinken könnten im Vergleich zum Vorjahr. Für Kursaufschläge sorgte in der Schweiz die auf Hochtouren laufende Berichtssaison.