Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem Handel in erneut engen Spannen etwas schwächer geschlossen. Die Konsolidierung des jüngsten Anstiegs habe sich fortgesetzt, hiess es am Markt. Da in der laufenden Woche zahlreiche Informationen anstünden, hätten sich viele Anleger an die Seitenlinien zurückgezogen. Dies umso mehr, weil der Rekordlauf an vielen ausländischen Handelsplätzen ins Stocken geraten sei und zunehmend Ermüdungserscheinungen sichtbar geworden seien. Dabei neigten vor allem zyklische und Technologiewerte zur Schwäche. Nun bedürfe es starker neuer Impulse, um das Rally fortzusetzen, meinte ein Händler mit dem Verweis auf die Kursexplosion der US-Techwerte. Noch sei aber bei den hiesigen Anlegern kein Verkaufsdruck auszumachen, beruhigte der Börsianer.

05.03.2024 18:15