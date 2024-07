Der Schweizer Leitindex SMI schloss 0,22 Prozent tiefer bei 12'214,90 Punkten. Das Tagestief lag lediglich etwas tiefer bei 12'197 Zählern und das Tageshoch markierte der Index am Mittag bei 12'300. Damit bewegte er sich über den Tag in einer Spanne von mehr als 100 Punkten. In der Vorwoche war es insgesamt zu einem kleinen Plus von 0,6 Prozent gekommen - mit einem deutlichen Plus von 1,1 Prozent allein am Freitag.