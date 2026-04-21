Vor der am Mittwochabend Washingtoner Zeit auslaufenden Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran brachten Investoren Gewinne ins Trockene. Denn ob sich die Konfliktparteien in letzter Minute an den Verhandlungstisch setzen und sich im besten Fall auf einen Friedendeal einigen, bleibt fraglich. Die Anleger hofften nach wie vor auf eine Einigung, hielt ein Händler fest. «Doch die Zeit wird immer knapper, um die komplexe Materie auch wegen der personell verworrenen Situation in der iranischen Führung durchdringen zu können.» Es drohe eine erneute Eskalation in der Auseinandersetzung.