Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem bewegten Verlauf schwächer geschlossen. Händler sprachen vom missglückten Versuch einer Stabilisierung. Die Stimmung wurde getrübt durch schwache Konjunkturdaten vor allem aus Europa sowie der Aussicht auf weiterhin hohe Zinsen. So hatten sich auch am Berichtstag trotz der sich mehrenden Hinweise auf eine konjunkturelle Abschwächung erneut Notenbankvertreter «hawkish» geäussert und wiederholt, dass die Zinsen für längere Zeit hoch blieben und der Zinsgipfel nicht unbedingt schon erreicht sei. Zudem stiegen die Ölpreise weiter an.

27.09.2023 18:15