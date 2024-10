Vor allem in der Eurozone gab es für all jene, die auf einen grossen Zinsschritt der EZB hoffen, einen Dämpfer. Nach positiven Nachrichten zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, hätten am Nachmittag Angaben zur Inflation die Anleger geschockt, hiess es am Markt. Die Konsumentenpreise sind im Oktober zum Vorjahr um 2 Prozent gestiegen, nachdem die Inflation zuletzt rückläufig war. Nach wie vor stark präsentiert sich die US-Wirtschaft und mit ihr der Arbeitsmarkt, wie die jüngsten ADP-Daten zeigten. Der monatliche Bericht folgt am Freitag. Die aktuelle Wirtschaftslage spreche eher dafür, dass das Fed mit dem Lockerungskurs vorsichtig voranschreite, so ein Händler.