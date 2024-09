Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids in den USA nachgegeben. Nach einem gehaltenen Start in den Handel fiel der Leitindex SMI im Verlauf des Tages zurück unter die Marke von 12'000 Punkten und konnte sie bis Börsenschluss nicht mehr zurückerobern. Das Geschäft mit Dividendenpapieren war von einem Mix aus Abwarten und Unsicherheit geprägt. Zwar gingen die Marktteilnehmer einhellig davon aus, dass die Notenbank Fed die Wende in der Geldpolitik einleiten und die Zinsen senken wird. Unklar blieb jedoch, ob es zu einem Schritt von 25 oder von 50 Basispunkten kommen wird.