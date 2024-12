Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld des am Abend anstehenden US-Leitzinsentscheids an Terrain verloren. Angesichts der mit grosser Spannung erwarteten Entscheidung der US-Geldhüter sei die Zurückhaltung unter den Anlegerinnen und Anlegern gross gewesen, hiess es im Handel. «Niemand ist vor den Weihnachtsfeiertagen zu grossen Experimenten bereit», so ein Händler. Besonders ins Gewicht fielen im hiesigen Geschäft die weiteren Abgaben des Schwergewichts Nestlé, mit UBS, Novartis oder Roche gaben aber auch weitere gewichtige Valoren nach. Die Gewinneraktien waren demgegenüber klar in Unterzahl.