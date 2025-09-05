Am Berichtstag waren die Augen der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, und der fiel schwach aus. Ausserhalb der Landwirtschaft wurden in den USA lediglich 22'000 Stellen geschaffen, während ein Jobaufbau von 75'000 erwartet worden war. Der Bericht deute auf eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt hin und befeuere die Erwartung auf eine Zinssenkung im September, sagte ein Händler. Noch gelte es aber die kommende Woche anstehenden Inflationsdaten abzuwarten. An der Börse wird seit einiger Zeit über eine baldige Zinssenkung in den USA spekuliert. Auf der anderen Seite hätten die Daten gezeigt, dass der US-Wirtschaftsmotor möglicherweise stärker als angenommen ins Stottern geraten sei, so ein anderer Händler.