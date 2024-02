Weil die US-Börsen am Vortag feiertagsbedingt geschlossen gewesen waren, fehlten am Dienstag über weite Strecken die Vorgaben von jenseits des Atlantiks. Dann aber kam es bei den US-Technologiewerten zu Abgaben, was auch hierzulande nicht ohne Folge blieb. Dagegen konnten sich die Blue Chips im Dow Jones gut halten. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer bereits auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed am (morgigen) Mittwochabend. Dieses dürfte auf Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs abgeklopft werden. Zudem legt auch der Chiphersteller Nvidia seine Zahlen am Mittwoch vor. Der Bericht könnte einen Wendepunkt an den Märkten markieren, hiess es am Markt. Denn die Richtung an den Aktienmärkten hänge stark von der Kursentwicklung einiger Tech-Schwergewichte wie Nvidia ab.